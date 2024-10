Emma infiamma Los Angeles sul palco del club Whisky a Go Go (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Emma si è esibita sul palco del leggendario Whisky a Go Go di Los Angeles, un club storico noto per la sua importanza nella scena musicale rock. Questo evento ha fatto parte di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo. Lunedì sera, il live di Emma ha registrato il tutto esaurito, e la sua voce potente e la sua energia travolgente hanno conquistato il pubblico presente.Prossimi concertiDopo questa esperienza oltreoceano, Emma tornerà in Italia. In attesa dei concerti nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), il 23 ottobre sarà una delle protagoniste del concerto "Per la pace - live contro le guerre" all'Unipol Forum di Milano. Ilfogliettone.it - Emma infiamma Los Angeles sul palco del club Whisky a Go Go Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si è esibita suldel leggendarioa Go Go di Los, unstorico noto per la sua importanza nella scena musicale rock. Questo evento ha fatto parte di Hit Week, il festival della musica italiana nel mondo. Lunedì sera, il live diha registrato il tutto esaurito, e la sua voce potente e la sua energia travolgente hanno conquistato il pubblico presente.Prossimi concertiDopo questa esperienza oltreoceano,tornerà in Italia. In attesa dei concerti nei palasport previsti a novembre nelle città di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), il 23 ottobre sarà una delle protagoniste del concerto "Per la pace - live contro le guerre" all'Unipol Forum di Milano.

