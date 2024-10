"È uno scherzo, inguardabile". Sinner-Medvedev: l'accusa pesantissima agli arabi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È iniziato il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca in terra saudita e che riunisce i più grandi tennisti al mondo. Il nostro Jannik Sinner ha dovuto affrontare (ancora una volta) Daniil Medvedev. Una partita tra due dei campioni più forti in circolazione. Ma sui social in tanti stanno contestando alcune scelte tecniche degli organizzatori del torneo. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento è finita l'inquadratura televisiva scelta per riprendere il match, giudicata improponibile soprattutto se si pensa ai miliardi di petroldollari di cui dispone l'arabia Saudita. "Che diavolo è questa angolazione della telecamera per il Six Kings Slam - ha commentato un utente su X -. Tutto l'enorme budget per la produzione e promozione ma riusciamo a malapena a guardare la partita. Questo - ha poi aggiunto - è uno scherzo". Liberoquotidiano.it - "È uno scherzo, inguardabile". Sinner-Medvedev: l'accusa pesantissima agli arabi Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È iniziato il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca in terra saudita e che riunisce i più grandi tennisti al mondo. Il nostro Jannikha dovuto affrontare (ancora una volta) Daniil. Una partita tra due dei campioni più forti in circolazione. Ma sui social in tanti stanno contestando alcune scelte tecniche degli organizzatori del torneo. In particolare, sotto la lente d'ingrandimento è finita l'inquadratura televisiva scelta per riprendere il match, giudicata improponibile soprattutto se si pensa ai miliardi di petroldollari di cui dispone l'a Saudita. "Che diavolo è questa angolazione della telecamera per il Six Kings Slam - ha commentato un utente su X -. Tutto l'enorme budget per la produzione e promozione ma riusciamo a malapena a guardare la partita. Questo - ha poi aggiunto - è uno".

