Liberoquotidiano.it - Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente, conclusioni su migranti a rischio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bruxelles, 15 ott. - (Adnkronos) - Il Consiglio Europeo, in agenda per, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in, conflitti nel, migrazioni e competitività dell'Ue. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita. Il più controverso, sul quale ancora lesono in forse, sono le migrazioni, tema che resta molto divisivo per gli Stati Ue. Per quanto riguarda l', nella bozza delleil Consiglio Europeo ribadisce “l'incrollabile impegno” dell'Ue a fornire aiuti, inclusi quelli militari, “per tutto il tempo necessario” e “con l'intensità necessaria”. La Russia “non deve prevalere”.