Inter-news.it - De Siervo: «Lega Serie A e Frecciarossa sinonimo di successo!»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Deha detto la sua sulla rinnovata partnership traA e. L’AD non ha dubbi parlando diDI– L’AD dellaA Luigi Desi pronuncia sulla rinnovata collaborazione tra: «Fin dal suo inizio, nella stagione 2021/22, la partnership conè statadi, in particolare nella rinnovata Coppa Italia, con record di ascolti in TV e partite sempre più combattute e coinvolgenti sul campo, grazie ai quali abbiamo registrato un incremento nella vendita dei diritti televisivi della competizione. Per ulteriori tre stagioni proseguiremo insieme sugli stessi binari, unendo idealmente il Paese attraverso l’eccellenza del trasporto veloce di, anche con promozioni speciali dedicate ai tifosi».