Dalle banche 35 miliardi per la manovra | un compromesso sopportabile dicono gli analisti

Dalle banche 3,5 miliardi per la manovra: un compromesso "sopportabile", dicono gli analisti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalla tassa sugli extraprofitti all'accordo per un contributo che riguarderà solo la liquidità delle banche, il passo vale 3,5 miliardi. A tanto ammonta il tesoretto che il settore bancario e assicurativo si è impegnato a garantire al governo per sostenere la manovra da 30 miliardi approvata ieri sera. La Borsa ha reagito bene, con i titoli del comparto del credito che in apertura sono stati tra i pochi positivi a Piazza Affari: Mps avanza dello 0,7%, Unicredit dello 0,6%, Intesa dello 0,4%, Bper dello 0,1% mentre Mediobanca e Popolare di Sondrio sono sostanzialmente invariate e Banco Bpm cede lo 0,4%. Poco mosse anche le assicurazioni con Generali che cede lo 0,2% e Unipol invariata. Il compromesso tra il governo e Abi è maturato al tavolo con le banche che il ministro Giancarlo Giorgetti ha aperto al Mef. Ilfoglio.it - Dalle banche 3,5 miliardi per la manovra: un compromesso "sopportabile", dicono gli analisti Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dalla tassa sugli extraprofitti all'accordo per un contributo che riguarderà solo la liquidità delle, il passo vale 3,5. A tanto ammonta il tesoretto che il settore bancario e assicurativo si è impegnato a garantire al governo per sostenere lada 30approvata ieri sera. La Borsa ha reagito bene, con i titoli del comparto del credito che in apertura sono stati tra i pochi positivi a Piazza Affari: Mps avanza dello 0,7%, Unicredit dello 0,6%, Intesa dello 0,4%, Bper dello 0,1% mentre Mediobanca e Popolare di Sondrio sono sostanzialmente invariate e Banco Bpm cede lo 0,4%. Poco mosse anche le assicurazioni con Generali che cede lo 0,2% e Unipol invariata. Iltra il governo e Abi è maturato al tavolo con leche il ministro Giancarlo Giorgetti ha aperto al Mef.

