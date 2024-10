Dal salto alla corsa: . Falciani batte tutti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mattia Falciani, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano di prove multiple. L’atleta, impegnato nella categoria Ragazzi, si è messo alla prova a Firenze con quarantaquattro coetanei di tutta la regione nel tetrathlon dove ogni partecipante è stato chiamato a dimostrare la propria preparazione in un programma variegato tra più specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto, Falciani è risultato il migliore del suo anno di nascita (2012) , piazzandosi ai primi posti nel salto in lungo con 4.96 metri, nei 60 ostacoli con 9.66 secondi e nel lancio del vortex con 43.66 metri, oltre a essere arrivato terzo nei 600 piani con 1:56.20 minuti: la somma di questi risultati è valsa la vittoria del titolo toscano. Lanazione.it - Dal salto alla corsa: . Falciani batte tutti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mattia, portacolori dell’Alga Atletica Arezzo è campione toscano di prove multiple. L’atleta, impegnato nella categoria Ragazzi, si è messoprova a Firenze con quarantaquattro coetanei di tutta la regione nel tetrathlon dove ogni partecipante è stato chiamato a dimostrare la propria preparazione in un programma variegato tra più specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto,è risultato il migliore del suo anno di nascita (2012) , piazzandosi ai primi posti nelin lungo con 4.96 metri, nei 60 ostacoli con 9.66 secondi e nel lancio del vortex con 43.66 metri, oltre a essere arrivato terzo nei 600 piani con 1:56.20 minuti: la somma di questi risultati è valsa la vittoria del titolo toscano.

