Calciatori re dei viziati solo loro pensano di guadagnare lo stesso lavorando meno Il Giornale

Un attacco frontale ai Calciatori che si lamentano per i calendari troppo fitti quello scritto oggi da Umberto Zapelloni sul Giornale. Il succo è: i Calciatori si lamentano troppo ma loro rischiano solo un crociato, i piloti di Formula 1 e MotoGp rischiano la vita e non si lamentano. I calendari ormai li fanno i soldi, in Formula 1 e MotoGp l'hanno capito Scrive Zapelloni: "Si gioca almeno quanto si mangia a Natale. Sempre troppo. solo che c'è chi punta i piedi e manda avanti il sindacato per protestare, come fanno i Calciatori re dei viziati e chi, invece, magari si lamenta un po' ma poi si mette tuta e casco e scende in pista. In Formula 1 hanno moltiplicato i Gran premi aggiungendoci anche sei gare sprint. In moto Gp hanno addirittura raddoppiato le gare, aggiungendone una mini ad ogni appuntamento.

