Brat o Demure? Anche le acconciature capelli seguono i due trend agli opposti: appariscenti, messy o minimal e chic. Le idee da provare (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’autunno-inverno 2024 le acconciature capelli di tendenza prendono ispirazione da due stili agli opposti: “Brat”, vistoso, appariscente, oppure “Demure”, minimal, chic. Fil rouge sono chignon, trecce e code alte, che vengono declinati in due filoni di styling, per celebrare la propria personalità. Ce ne parla Igor Ragor, Art Director di Ghd Italia. Iodonna.it - Brat o Demure? Anche le acconciature capelli seguono i due trend agli opposti: appariscenti, messy o minimal e chic. Le idee da provare Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per l’autunno-inverno 2024 ledi tendenza prendono ispirazione da due stili: “”, vistoso, appariscente, oppure “”,. Fil rouge sono chignon, trecce e code alte, che vengono declinati in due filoni di styling, per celebrare la propria personalità. Ce ne parla Igor Ragor, Art Director di Ghd Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Acconciature capelli lunghi : il fascino dello street style - Dalla bubble ponytail alla coda a treccia passando per una semplice pettinatura con fascia larga: le acconciature capelli lunghi street style immortalate durante le sfilate sono ispirazioni da replicare. GUARDA LE FOTO Capelli autunno inverno 2024: i tagli scalati e mossi boho chic Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post ... (Amica.it)

Le acconciature capelli da sposare se si è invitate a un matrimonio - Allo stesso modo la sua acconciatura deve essere in stile classico dalla texture morbida o liscia. Che si scelga un’acconciatura con capelli raccolti o semi-raccolti, l’importante è non stonare con l’ambiente e, al contempo, sentirsi a proprio agio. Si può optare per un morbido low bun, chic e senza tempo, un semi-raccolto impreziosito da un accessorio per capelli o lasciar cadere i capelli ... (Amica.it)

I risciacqui con acqua dolce - gli spray giusti - le acconciature evita phon... Un'esperta tricologa spiega come gestire al meglio i capelli al mare. Prima - durante e dopo - Capelli: le acconciature dell'estate, ieri e oggi guarda le foto La beauty routine della sera Alla sera, i ... (Iodonna.it)