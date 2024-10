Bomba esplosa sotto l’auto guidata da un ufficiale della Gdf: clamorosa svolta nelle indagini (VIDEO) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) svolta nelle indagini per un inquietante episodio avvenuto a Bacoli, in provincia di Napoli, il 21 marzo dello scorso anno. Quando l’auto di un ufficiale della guardia di finanza è stata distrutta da una Bomba piazzatale sotto. A quanto pare, sarebbe l’ex moglie la mandante dell’attentato nel quale il militare ha rischiato di perdere la vita. Sono tre le persone accusate, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato. L’indagine è stata svolta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per un inquietante episodio avvenuto a Bacoli, in provincia di Napoli, il 21 marzo dello scorso anno. Quandodi unguardia di finanza è stata distrutta da unapiazzatale. A quanto pare, sarebbe l’ex moglie la mandante dell’attentato nel quale il militare ha rischiato di perdere la vita. Sono tre le persone accusate, a vario titolo, di fabbricazione di ordigno esplosivo e concorso in tentato omicidio pluriaggravato. L’indagine è statadai carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli.

Bomba nell’auto di un finanziere - arrestata ex moglie mandante dell’attentato - Quest’ultima avrebbe coinvolto altre due persone nella fabbricazione della bomba. A quel punto mi sono accorto che tutti e quattro i vetri si erano frantumati e voltandomi verso il retro dell’auto notavo che le fiamme avevano invaso il sedile posteriore. Immediatamente sempre nell’abitacolo sono stato invaso da fumo bianco un odore fastidioso. (Thesocialpost.it)

Napoli - bomba sotto l’auto del finanziere : la mandante sarebbe l’ex moglie - (Adnkronos) – Bomba sotto l'auto di un ufficiale della Guardia di finanza, sarebbe l'ex moglie la mandante dell'attentato avvenuto in provincia di Napoli. Nell’ambito di attività d’indagine coordinate dalla Procura di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale partenopeo, nei confronti […]. (Periodicodaily.com)

Bacoli : C’è l’ex come mandante nel tentato omicidio dell’ufficiale della GDF. Misura per 3 persone per la bomba piazzata nell’auto della vittima - I. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo, nei confronti di un soggetto indagato per il tentato omicidio di un Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in servizio a Napoli, con l’aggravante della premeditazione, e per aver confezionato, detenuto e portato in luogo pubblico un ordigno esplosivo improvvisato. (Puntomagazine.it)