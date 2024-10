Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero svela la verità sul flirt con il maestro Giovanni Pernice (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i rumors su un presunto flirt tra Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice di Ballando con le Stelle, l'attrice ha deciso di rivelare come stanno le cose tra loro. Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero svela la verità sul flirt con il maestro Giovanni Pernice Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo i rumors su un presuntotrae ildicon le, l'attrice ha deciso di rivelare come stanno le cose tra loro.

Morgan : “Mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna-Lou a Ballando con le stelle” - Continua a leggere . Fanpage. Poi il messaggio per Asia Argento: "Se Anna-Lou sa suonare, cantare e conosce moltissime cose, incluse il mondo, le lingue e la letteratura, lo deve a sua madre, non a me". it anticipa il commento del cantautore sul percorso di Anna-Lou Castoldi a Ballando: "Pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile". (Fanpage.it)

Ballando con le Stelle - il retroscena di Alan Friedman : “L’altra sera Sonia Bruganelli piangeva sulle mie spalle” - “L’altra sera piangeva sulle mie spalle, ma l’ho rassicurata che sarò io a perdere perché lei è molto più popolare e ha molti più follower di me”. . Ballando con le Stelle, il retroscena di Alan Friedman su Sonia Bruganelli Sonia Bruganelli è al centro del dibattito televisivo per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle: l’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata spesso accusata di ... (Tpi.it)

Concorrente di Ballando con le Stelle - retroscena su Sonia Bruganelli dopo l’ultima puntata : “Piangeva…” - Un concorrente di Ballando con le stelle svela un retroscena su Sonia Bruganelli e provoca Massimiliano Ossini L'articolo Concorrente di Ballando con le Stelle, retroscena su Sonia Bruganelli dopo l’ultima puntata: “Piangeva…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)