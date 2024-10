Arresti domiciliari per un uomo accusato di stalking e aggressione nei confronti dell’ex moglie a Ischia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Ischia, un uomo è stato posto agli Arresti domiciliari con l’accusa di stalking e lesioni personali nei confronti della sua ex moglie. Questo provvedimento è stato emesso dopo una dettagliata indagine avviata dalla Polizia, in risposta alla denuncia della vittima, che ha denunciato un persistente comportamento persecutorio da parte dell’ex coniuge. Il caso ha attirato l’attenzione non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il contesto in cui è avvenuto, evidenziando le problematiche legate alla violenza di genere e alla protezione delle fasce vulnerabili della popolazione. Le indagini: dal pedinamento alle aggressioni Le indagini sono state attivate dopo che la donna si è rivolta al commissariato di Ischia, condividendo la sua difficile esperienza. Gaeta.it - Arresti domiciliari per un uomo accusato di stalking e aggressione nei confronti dell’ex moglie a Ischia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, unè stato posto aglicon l’accusa die lesioni personali neidella sua ex. Questo provvedimento è stato emesso dopo una dettagliata indagine avviata dalla Polizia, in risposta alla denuncia della vittima, che ha denunciato un persistente comportamento persecutorio da parteconiuge. Il caso ha attirato l’attenzione non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il contesto in cui è avvenuto, evidenziando le problematiche legate alla violenza di genere e alla protezione delle fasce vulnerabili della popolazione. Le indagini: dal pedinamento alle aggressioni Le indagini sono state attivate dopo che la donna si è rivolta al commissariato di, condividendo la sua difficile esperienza.

