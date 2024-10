Appalti pubblici: anche un 'Bimby' tra i regali degli imprenditori in cambio dei lavori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C'è anche il regalo di un Bimby, il robot da cucina tuttofare, tra i regali promessi ai funzionari che, secondo la procura di Genova, spacchettavano gli Appalti per i lavori pubblici, allo scopo di favorire i soliti imprenditori che ricevevano così le commesse senza passare dalle gare d'appalto Genovatoday.it - Appalti pubblici: anche un 'Bimby' tra i regali degli imprenditori in cambio dei lavori Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) C'èil regalo di un, il robot da cucina tuttofare, tra ipromessi ai funzionari che, secondo la procura di Genova, spacchettavano gliper i, allo scopo di favorire i solitiche ricevevano così le commesse senza passare dalle gare d'appalto

