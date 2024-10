Antonella Clerici fan di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Sta facendo suo il programma” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella puntata di mercoledì 16 ottobre di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici rivela di avere molta stima per Stefano De Martino e di apprezzare la sua conduzione di Affari Tuoi. Fanpage.it - Antonella Clerici fan di Stefano De Martino ad Affari Tuoi: “Sta facendo suo il programma” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nella puntata di mercoledì 16 ottobre di È sempre mezzogiorno,rivela di avere molta stima perDee di apprezzare la sua conduzione di

“Da 20 anni la stessa storia”. Caterina Balivo punge Antonella Clerici - la replica è immediata - Biagio Izzo mi ha insegnato a sapersi prendere in giro. 18 lasciateci festeggiare oggi! Senza presunzione ma x tutti coloro che lavorano a @MezzogiornoRai1 grazie— Antonella Clerici (@antoclerici) October 16, 2024 Ma pare che una risposta sia arrivata. . Loro sono andate avanti facendo anche altro, ma hanno un’età diversa dalla mia: c’è tempo”. (Caffeinamagazine.it)

Caterina Balivo lancia stoccate a Clerici e De Filippi : Antonella risponde - Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia". Quest'oggi Caterina Balivo ha rilasciato un'intervista per il Corriere della Sera in cui ha parlato un po' del suo ruolo in tv. Con il tempo non ci sono stati cambiamenti e innovazioni, cosa che Caterina non è sembrata condividere. (Tvpertutti.it)

Antonella Clerici sulla polemica per la pausa pubblicitaria : “Mi scuso - sugli errori tecnici sono tollerante” - Antonella Clerici è tornata sulla questione del golden minute, il minuto di break pubblicitario, che nella puntata di lunedì 14 ottobre di È sempre mezzogiorno è durato più del previsto: "Tutti possiamo sbagliare, sono sempre dalla parte di chi lavora".Continua a leggere . (Fanpage.it)