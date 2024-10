Amici 24, Chiamamifaro racconta il perché del suo nome d’arte e svela che… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Poco fa nel daytime di Amici la cantante nuova arrivata Chiamamifaro ha incontrato il suo insegnante Rudy Zerbi. La giovane, che è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro Alena, si è appena laureata al conservatorio ed è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il suo vero nome è Angelica Gori, e durante l’incontro con Zerbi ha spiegato come mai ha scelto come nome d’arte proprio Chiamamifaro: Quando ero piccola andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, un posto del cuore, suonavo Bob Dylan, Alleluia, suono la chitarra male ma la prendo semplicemente per scrivere. Io faccio musica da un po’ e adesso mi sento consapevole, determinata, concentrata, bisogna saperle prendere le opportunità che arrivano, mi piace studiare sono una secchiona, voglio imparare anche cose difficili. Mi sento autentica quando canto. Isaechia.it - Amici 24, Chiamamifaro racconta il perché del suo nome d’arte e svela che… Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Poco fa nel daytime dila cantante nuova arrivataha incontrato il suo insegnante Rudy Zerbi. La giovane, che è entrata nella scuola dopo aver vinto la sfida contro Alena, si è appena laureata al conservatorio ed è figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Il suo veroè Angelica Gori, e durante l’incontro con Zerbi ha spiegato come mai ha scelto comeproprio: Quando ero piccola andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, un posto del cuore, suonavo Bob Dylan, Alleluia, suono la chitarra male ma la prendo semplicemente per scrivere. Io faccio musica da un po’ e adesso mi sento consapevole, determinata, concentrata, bisogna saperle prendere le opportunità che arrivano, mi piace studiare sono una secchiona, voglio imparare anche cose difficili. Mi sento autentica quando canto.

