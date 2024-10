Alunno 13enne con disabilità bullizzato da tre compagni di classe: gli aggressori ammoniti dal Questore. La vittima costretta a ricorrere a trattamenti farmacologici antidepressivi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vicenda che ha scosso la comunità di Caserta riguarda tre minorenni, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che sono stati oggetto di provvedimenti di ammonimento emessi dal Questore Andrea Grassi. L'articolo Alunno 13enne con disabilità bullizzato da tre compagni di classe: gli aggressori ammoniti dal Questore. La vittima costretta a ricorrere a trattamenti farmacologici antidepressivi . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La vicenda che ha scosso la comunità di Caserta riguarda tre minorenni, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, che sono stati oggetto di provvedimenti di ammonimento emessi dalAndrea Grassi. L'articoloconda tredi: glidal. La

