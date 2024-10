Alimentazione, Frey (Global Compact): “Ristorazione ha dimensione ambientale e sociale” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La Ristorazione collettiva ha diverse funzioni. La prima è quella di educare i propri interlocutori, pensiamo quando ci si rivolge al segmento delle scuole, in cui l'aspetto dell'educazione alimentare è fondamentale. L'Alimentazione in ottica di sostenibilità unisce la dimensione ambientale, in cui bisogna pensare a valorizzare e preservare il nostro capitale naturale, e Alimentazione, Frey (Global Compact): “Ristorazione ha dimensione ambientale e sociale” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Lacollettiva ha diverse funzioni. La prima è quella di educare i propri interlocutori, pensiamo quando ci si rivolge al segmento delle scuole, in cui l'aspetto dell'educazione alimentare è fondamentale. L'in ottica di sostenibilità unisce la, in cui bisogna pensare a valorizzare e preservare il nostro capitale naturale, e): “ha” L'Identità.

La ristorazione collettiva per un futuro sostenibile : l’importanza di un’alimentazione consapevole - Marco Frey afferma che l’equilibrio tra queste due dimensioni è essenziale per una transizione efficace verso modelli alimentari più sostenibili. Riconosce che questi aspetti devono essere bilanciati per promuovere una vera sostenibilità, integrando in modo efficace vari fattori, affinché il sistema alimentare possa cambiare in meglio e contribuire a un futuro più sano e giusto per tutti. (Gaeta.it)

