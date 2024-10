Aeroporto dello Stretto, aspettando il cantiere sarà noleggiata una tendostruttura per gli imbarchi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I lavori di ampliamento dell'Aeroporto di Reggio Calabria allungano i tempi e adesso lo ammette anche Sacal. Secondo quanto riporta Aeroporti Calabria, sul sito del gestore aeroportuale si conferma che il progetto di riqualificazione dello scalo reggino si trova in una fase ancora lontana Reggiotoday.it - Aeroporto dello Stretto, aspettando il cantiere sarà noleggiata una tendostruttura per gli imbarchi Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I lavori di ampliamento dell'di Reggio Calabria allungano i tempi e adesso lo ammette anche Sacal. Secondo quanto riporta Aeroporti Calabria, sul sito del gestore aeroportuale si conferma che il progetto di riqualificazionescalo reggino si trova in una fase ancora lontana

Brindisi - volo Ryanair costretto a rientrare in aeroporto dopo l’allerta in cabina. Ecco cos’è successo - Sempre a Brindisi, una settimana fa, un velivolo durante il rullaggio aveva subito l’incendio di un motore poco prima di alzarsi in volo per Torino. Un volo operato da Ryanair era partito da Brindisi alle 11. In copertina: ANSA/Max Frigione I Un aereo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Torino fermo sulla pista a causa di un principio d’incendio al motore a Brindisi, 3 ottobre 2024. (Open.online)

Israele prende il controllo dell'aeroporto di Beirut - aereo civile iraniano costretto a tornare indietro : l'inversione a U e il (presunto) trasferimento di armi - Ieri sera Israele ha preso possesso della torre di controllo dell'aeroporto Rafic Hariri di Beirut. Lo comunicano i media israeliani. Per questo un volo civile della compagnia... (Ilmessaggero.it)