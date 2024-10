WWE: I War Raiders fanno il loro trionfale ritorno a RAW e rilasciano le prime dichiarazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Ivar ed Erik dei War Raiders erano assenti dai programmi WWE da diversi mesi a causa di infortuni al collo. Fortunatamente, hanno fatto il loro sorprendente ritorno durante la puntata RAW della scorsa notte in modo dominante e ora hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni dopo l’evento. I War Raiders hanno fatto il loro tanto atteso ritorno in WWE, partecipando al loro primo match di coppia dal settembre 2023. Dopo essere stati assenti per diversi mesi, il duo vichingo è tornato alla grande, sconfiggendo Akira Tozawa e Otis dell’Alpha Academy in un tag team match. The War Raiders are back! #WWERAW pic.twitter.com/TnUoB0SrZE— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 15, 2024 Questo match è stato particolarmente significativo per Ivar, che non gareggiava dal 30 aprile 2024 nell’edizione di WWE NXT. Zonawrestling.net - WWE: I War Raiders fanno il loro trionfale ritorno a RAW e rilasciano le prime dichiarazioni Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ivar ed Erik dei Warerano assenti dai programmi WWE da diversi mesi a causa di infortuni al collo. Fortunatamente, hanno fatto ilsorprendentedurante la puntata RAW della scorsa notte in modo dominante e ora hanno rilasciato ledopo l’evento. I Warhanno fatto iltanto attesoin WWE, partecipando alprimo match di coppia dal settembre 2023. Dopo essere stati assenti per diversi mesi, il duo vichingo è tornato alla grande, sconfiggendo Akira Tozawa e Otis dell’Alpha Academy in un tag team match. The Warare back! #WWERAW pic.twitter.com/TnUoB0SrZE— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 15, 2024 Questo match è stato particolarmente significativo per Ivar, che non gareggiava dal 30 aprile 2024 nell’edizione di WWE NXT.

WWE : I Viking Raiders potrebbero tornare in TV con il loro vecchio nome - WrestleVotes Radio ha voluto far sapere che il WAR indicato nel video è anche un tease verso il ritorno del team al loro primo nome avuto in WWE, appunto War Raiders. Sarebbe un ennesimo cambio di nome per un team famoso nelle Indies e in ROH come War Machine, diventato War Raiders ad NXT nel 2018, divenuto Viking Experience al loro debutto nel main roster e cambiato poco tempo dopo in ... (Zonawrestling.net)