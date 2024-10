Willie Nelson arriva l’autobiografia ‘My Life È una lunga storia’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – ‘My: è unaè il titolo deldell’iconico cantautore statunitense, in uscita per la prima volta in Italia mercoledì 16 ottobre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Considerato tra i più importanti cantautori country statunitensi, superati i 90 anni,si guarda indietro e racconta a cuore aperto tutti i momenti più importanti della sua vivace esistenza. Vincitore di 12 Grammy Awards, chitarrista, attore, scrittore e attivista,è considerato un’icona della cultura mainstream, come di quella alternativa, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Texano di nascita, già da bambino si diletta con la musica country, tra svariati lavori tra cui venditore, insegnante e dj, debutta poi con la sua prima canzone ‘Family Bible’ nel 1960.