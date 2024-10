Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 08:15 (Di martedì 15 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 07. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 08:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)DEL 14 OTTOBREORE 07.

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 07 : 30 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PER GLI SPOSTAMENTI VERSO LE ATTIVITÀ LAVORATIVE PARTIAMO CON UN SINISTRO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA CASTELNUOVO E SETTEBAGNI VERSO IL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 20 : 30 - 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO VIA OSTIENSE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VITINIA DIREZIONE OSTIA ANTICA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19 : 45 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL ... (Romadailynews.it)