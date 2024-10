Ilfattoquotidiano.it - Un patentino per chi vuole adottare cani considerati più “problematici”. La proposta della Lombardia

(Di martedì 15 ottobre 2024) La Regioneha avanzato una nuova, ora in discussione in commissione Sanità, per garantire maggiore sicurezza pubblica e una migliore gestioni degli animali domestici, ritenuti piùdi altri. I protagonisti di questa nuovasono i, con particolare attenzione alcune razze per cui si propone di introdurre un “” per certificare le competenze di chiun cucciolo, la cui razza è appunto considerata come potenzialmente problematica. Laè guidata da Roberto Anelli, vicepresidentecommissione Sanità. Le razze considerate dal provvedimento, scrive Il CorriereSera, sono 26 tra cui pitbull, terrier, Akita Inu e pastore maremmano.