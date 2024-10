Ucraina, bombe russe su Mykolaiv: in fiamme alcuni edifici residenziali (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donna è stata uccisa e almeno 16 persone sono rimaste ferite in un raid russo notturno nella regione meridionale di Mykolaiv, in Ucraina. Diverse infrastrutture ed edifici residenziali sono stati colpiti dalle bombe di Mosca che hanno causato anche degli incendi. L'attacco è avvenuto intorno alle 2:30 (ora locale di martedì) ed è stato effettuato con missili balistici S-300, hanno aggiunto le autorità. Liberoquotidiano.it - Ucraina, bombe russe su Mykolaiv: in fiamme alcuni edifici residenziali Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una donna è stata uccisa e almeno 16 persone sono rimaste ferite in un raid russo notturno nella regione meridionale di, in. Diverse infrastrutture edsono stati colpiti dalledi Mosca che hanno causato anche degli incendi. L'attacco è avvenuto intorno alle 2:30 (ora locale di martedì) ed è stato effettuato con missili balistici S-300, hanno aggiunto le autorità.

