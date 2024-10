TS – il guaio Juve potrebbe essere più serio del previsto (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 10:15:46 Flash news da TS: I colori sono più sfumati rispetto al proverbiale “allarme rosso”, ma in casa Juventus un po’ di apprensione inizia a serpeggiare. La creatura di Thiago Motta ha già dimostrato di avere un’identità ben precisa al di là dei singoli interpreti in campo, ma le individualità di spicco fanno comodo quando la posta in palio cresce. E i bianconeri, da sabato in poi, saranno chiamati a un serrato filotto di sette partite ogni tre giorni che comprende due sfide di Champions League e le gare – tra le altre – con Lazio, Inter e Torino in campionato. Una striscia di impegni esigente da affrontare con l’infermeria affollata, a maggior ragione dopo che alla Continassa sono stati recapitati gli ultimi telegrammi dai ritiri delle Nazionali. Justcalcio.com - TS – il guaio Juve potrebbe essere più serio del previsto Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-15 10:15:46 Flash news da TS: I colori sono più sfumati rispetto al proverbiale “allarme rosso”, ma in casantus un po’ di apprensione inizia a serpeggiare. La creatura di Thiago Motta ha già dimostrato di avere un’identità ben precisa al di là dei singoli interpreti in campo, ma le individualità di spicco fanno comodo quando la posta in palio cresce. E i bianconeri, da sabato in poi, saranno chiamati a un serrato filotto di sette partite ogni tre giorni che comprende due sfide di Champions League e le gare – tra le altre – con Lazio, Inter e Torino in campionato. Una striscia di impegni esigente da affrontare con l’infermeria affollata, a maggior ragione dopo che alla Continassa sono stati recapitati gli ultimi telegrammi dai ritiri delle Nazionali.

