Trent’anni di clausura Le grate di suor Martina

(Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – La, una prigione o un infinito? Una vita dedicata alla preghiera, rinchiusa tra le mura di un monastero lontana dalle seducenti corruzioni del mondo esterno, può davvero regalare la libertà? Già di per sé ’libertà’ è una parola che stride se accostata al voto di, che per definizione rappresenta la rinuncia alla propria vita in funzione di Dio e del prossimo. Ma come si può aiutare il prossimo rimanendo chiusi un convento? A trovare le risposte a questi interrogativi è stata, unaa diche attraverso leracconta il senso della rinuncia, del limite e della scelta. E come farlo se non partendo dalla propria esperienza. Entrata nel convento delle Clarisse a soli 21 anni, ha trovato grazie a questo il senso della propria vita.