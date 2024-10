Torna per la 54esima edizione la sagra della Castagna e del Marrone Dop a Caprese Michelangelo (Di martedì 15 ottobre 2024) Caprese Michelangelo – Due settimane dedicate ai prodotti del territorio più tipici della stagione. La 54esima edizione della Festa della Castagna e del Marrone Dop si terrà i due fine settimana del 19 e 20 e 26 e 27 ottobre. Caprese si vestirà a festa e per quattro giorni il borgo si riempirà di gente che passeggerà tra stand, gastronomici e artigianali, con la possibilità di conoscere la realtà della zona, dove si deve sottolineare che esistono oltre centoventi coltivatori che lavorano il prodotto Castagna, dalla coltivazione del castagno e la tenuta del bosco, fino alla lavorazione della Castagna che si trasforma poi in farina, marmellate, liquori e anche cosmetici. Corrieretoscano.it - Torna per la 54esima edizione la sagra della Castagna e del Marrone Dop a Caprese Michelangelo Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)– Due settimane dedicate ai prodotti del territorio più tipicistagione. LaFestae delDop si terrà i due fine settimana del 19 e 20 e 26 e 27 ottobre.si vestirà a festa e per quattro giorni il borgo si riempirà di gente che passeggerà tra stand, gastronomici e artigianali, con la possibilità di conoscere la realtàzona, dove si deve sottolineare che esistono oltre centoventi coltivatori che lavorano il prodotto, dalla coltivazione del castagno e la tenuta del bosco, fino alla lavorazioneche si trasforma poi in farina, marmellate, liquori e anche cosmetici.

