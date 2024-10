Terminata la sperimentazione di IT-Wallet: ecco le date di lancio per tutti (Di martedì 15 ottobre 2024) IT-Wallet sta arrivando per tutti: ecco le date da segnare sul calendario per accogliere il nuovo portafoglio digitale nell'app IO! L'articolo Terminata la sperimentazione di IT-Wallet: ecco le date di lancio per tutti proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Terminata la sperimentazione di IT-Wallet: ecco le date di lancio per tutti Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 15 ottobre 2024) IT-sta arrivando perleda segnare sul calendario per accogliere il nuovo portafoglio digitale nell'app IO! L'articololadi IT-lediperproviene da TuttoAndroid.

Addio Spid - è in arrivo “IT Wallet” : ecco come funzionerà l’Identità digitale - Le funzioni dell’IT Wallet Se, come detto, in un primo momento l’IT Wallet conterrà i nostri dati personali di identificazione e persino gli estremi della tessera sanitaria o della la carta delle disabilità , progressivamente vi saranno riversati anche i dati dei nostri rapporti con società private, le prescrizioni mediche, i titoli di studio, e saranno tracciate persino le disponibilità ... (Urbanpost.it)