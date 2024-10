Sull’ex acciaieria nasce un nuovo polo urbano al confine con Monza: maxi cantiere da 600 milioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Spazi verdi, ma soprattutto palazzi per un totale di circa 132mila metri quadrati, tra uffici e uno studentato da 700 posti. È il primo tassello di “Unionezero”, il nuovo quartiere di Sesto San Giovanni che verrà realizzato da Hines all’interno dell’ex area Falck.I lavori inizieranno a breve Monzatoday.it - Sull’ex acciaieria nasce un nuovo polo urbano al confine con Monza: maxi cantiere da 600 milioni Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Spazi verdi, ma soprattutto palazzi per un totale di circa 132mila metri quadrati, tra uffici e uno studentato da 700 posti. È il primo tassello di “Unionezero”, ilquartiere di Sesto San Giovanni che verrà realizzato da Hines all’interno dell’ex area Falck.I lavori inizieranno a breve

