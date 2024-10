Stanley Kubrick, la figlia Vivian: "Se mio padre fosse vivo sarebbe un sostenitore di Trump" (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole della figlia di Stanley Kubrick, fervente sostenitrice di Trump da lungo tempo, accostano l'illustre genitore al candidato presidenziale repubblicano sollevando polemiche. Stanley Kubrick non ha mai esternato le sue posizioni politiche anche se le sue opere denunciano una profonda sfiducia nel potere e nell'autorità . A esternare la sua (ipotetica) posizione ci ha pensato la figlia Vivian, convinta che il padre sarebbe un sostenitore di Trump" se fosse vivo oggi. Ecco cosa ha scritto Vivian Kubrick su X: "Sinceramente, credo che mio padre (che sostenne Reagan) approverebbe moltissimo l'idea di salvare l'America, anzi il mondo, dalle forze globaliste altamente distruttive che minacciano di conquistare questo pianeta. Mio padre aveva un grande rispetto per la vita: i suoi film erano la prova incontestabile Movieplayer.it - Stanley Kubrick, la figlia Vivian: "Se mio padre fosse vivo sarebbe un sostenitore di Trump" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole delladi, fervente sostenitrice dida lungo tempo, accostano l'illustre genitore al candidato presidenziale repubblicano sollevando polemiche.non ha mai esternato le sue posizioni politiche anche se le sue opere denunciano una profonda sfiducia nel potere e nell'autorità . A esternare la sua (ipotetica) posizione ci ha pensato la, convinta che ilundi" seoggi. Ecco cosa ha scrittosu X: "Sinceramente, credo che mio(che sostenne Reagan) approverebbe moltissimo l'idea di salvare l'America, anzi il mondo, dalle forze globaliste altamente distruttive che minacciano di conquistare questo pianeta. Mioaveva un grande rispetto per la vita: i suoi film erano la prova incontestabile

