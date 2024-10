Tvzap.it - “Si sono baciati”. Grande Fratello, è ufficiale: è nata una nuova coppia nella casa (VIDEO)

(Di martedì 15 ottobre 2024) News Tv. Ieri sera è andata in onda unapuntata del “” e subito dopo, durante la notte, c’è stato un baciopiù spiata d’Italia. A questo punto possiamo affermare che èla primadi questa edizione. (Continua) Leggi anche: Chi è Shaila Gatta, tutto sulla ex velina di “Striscia la Notizia” Leggi anche: “GF”, l’ex velina di Striscia nel cast: ma c’è anche un “no” pesante Tutto sulla diciottesima edizione del “” La diciottesima edizione del “” va in onda dal 16 settembre in prima serata su Canale 5. Il reality show anche quest’anno è condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste e da Rebecca Staffelli. Come lo scorso anno, il cast è formato da concorrenti vip e altri che non provengono dal mondo dello spettacolo.