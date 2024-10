Lanazione.it - Sergio Ricci presenta il suo disco a Punto Radio

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento domani aCascina cono che alle 14 sarà il protagonista di "Cartoline Digitali" in occasione dell'uscita del suo primo cd "Io e me". Comico e imitatore e ora anche cantante,si è esibito da anni in tante trasmissioni televisive e spettacoli dal vivo in giro per l'Italia e oltre. Il personaggio che lo ha reso maggiormente popolare negli anni è Tony Corallo con il tormentone "Lauretta mia". La decisione di incidere undi tutte cover, è una nuova esperienza che ci dà l'occasione di conoscerlo in un'altra delle sue molteplici sfaccettature. Del resto nel mondo dello spettacolo, ferrarese di origini, si è già fatto apprezzare come cantante. In carriera ha già fatto più volte, soprattutto all'estero, la spalla nei concerti dei Pooh, ma anche con Toto Cutugno, i Ricchi e Poveri, Enrico Ruggeri, Amanda Lear e Nino D’Angelo.