Scontro auto-moto, ragazza di 18 anni finisce in ospedale (Di martedì 15 ottobre 2024) Scontro tra un'auto e una moto a Lavagna nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre. È successo in via Moggia poco dopo le 14.Ad avere la peggio la motociclista, una ragazza di appena 18 anni finita in ospedale in codice rosso con un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita Genovatoday.it - Scontro auto-moto, ragazza di 18 anni finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)tra un'e unaa Lavagna nel primo pomeriggio di martedì 15 ottobre. È successo in via Moggia poco dopo le 14.Ad avere la peggio laciclista, unadi appena 18finita inin codice rosso con un trauma cranico. Per fortuna non è in pericolo di vita

Calcinato : scontro moto-auto in via Stazione - chi era la vittima Sebastiano Tocci - Sebastiano Diego in paese era noto, proprio come la sua famiglia. La sua famiglia è proprietaria di due hotel in paese. Il suo quadro clinico è rapidamente deteriorato dopo il ricovero agli Spedali Civili di Brescia, nonostante tutti gli sforzi fatti da medici e infermieri e prima dai soccorritori. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane si è scontrato con un’auto mentre percorreva ... (Ilgiorno.it)

Altro incidente in autostrada con coda : scontro moto-auto - Ad avere la peggio. . . Dopo l'infortunio mortale di stamattina, un altro incidente in autostrada, sempre sull'A10, questa volta nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. . Verso le 16 una moto e un'auto si sono scontrate per motivi da chiarire nel tratto tra Pegli e Aeroporto, in direzione Genova. (Genovatoday.it)

Scontro tra un’auto e una moto - 17enne sbalzato per metri : è morto - A Calcinato (Brescia) nelle prime ore del giorno è venuto a mancare il 17enne che ieri era stato vittima di un terribile incidente stradale in sella alla sua moto. L'impatto con la vettura è stato fatale. Continua a leggere . I tentativi disperati dei medici di salvargli la vita non sono stati sufficienti. (Fanpage.it)