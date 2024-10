Ricerca, difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista 'Clinical Gastroenterology & Hepatology' suggerisce che le variazioni genetiche negli enzimi umani responsabili della digestione dei carboidrati (hCAZymes) possono influenzare l'efficacia di una dieta a ridotto contenuto di carboidrati nei pazienti con sindrome dell'intestino irritabile (Ibs). La Ricerca potrebbe portare a trattamenti personalizzati per l'Ibs, utilizzando marcatori Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno studio pionieristico pubblicato sulla rivista 'Clinical Gastroenterology & Hepatology' suggerisce che le variazioni genetiche negli enzimi umani responsabili delladei(hCAZymes) possono influenzare l'efficacia di una dieta a ridotto contenuto dinei pazienti con sindrome dell'(Ibs). Lapotrebbe portare a trattamenti personalizzati per l'Ibs, utilizzando marcatori

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ricerca, difetti genetici digestione carboidrati influiscono su intestino irritabile - I risultati aprono alla possibilità di individuare i pazienti che potrebbero beneficiare di una dieta specifica ... (adnkronos.com)

Alimenti Salutari a Ottobre: Nutrizione di Stagione per il Benessere - Scopri gli alimenti salutari di ottobre e rafforza il tuo sistema immunitario. Approfitta della frutta, verdura e prodotti di stagione ... (microbiologiaitalia.it)

Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 10 regole per una dieta sana - Per celebrare il suo ruolo centrale per la vita, ogni anno il 16 ottobre, in concomitanza con la fondazione della FAO, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Ma che cosa si intende quando ... (iodonna.it)