Regal Rexnord di Masi Torello Ferrara l’Emilia Romagna chiede l’immediata revoca dei licenziamenti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 –immediata della procedura di licenziamento per cessata attività dello stabilimento, per consentire a organizzazioni sindacali e azienda di avviare gli ammortizzatori sociali. E poi certezze sul mantenimento nella sede produttiva ferrarese delle macchine operatrici, per agevolare nuove soluzioni di reindustrializzazione dello stabilimento. BUSINESSPRESS Sono queste le richieste avanzate dalla Regione questa mattina al tavolo convocato per discutere della situazione della(ex Tollok) di) insieme alle istituzioni locali – presente il sindaco - i sindacati e i rappresentanti dell’azienda. TOOLOKOPERAI IN REGIONE La Regione ha ribadito che la procedura di licenziamento nei confronti dei 77 dipendenti deve essere ritirata. L’azienda non opera in settori in crisi.