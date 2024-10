Raccolta alimentare a Unicoop Firenze : 193 tonnellate donate dai cittadini (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono 193 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 12 ottobre nei punti vendita nel corso della Raccolta alimentare organizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop Firenzetoday.it - Raccolta alimentare a Unicoop Firenze : 193 tonnellate donate dai cittadini Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono 193 ledi generi alimentari donati sabato 12 ottobre nei punti vendita nel corso dellaorganizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie eFirenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dussmann Service lancia una raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà all’interno di NutriAmo Bergamo - Queste iniziative sono concepite per garantire che tutti i membri dell’azienda comprendano l’importanza del loro contributo nel tessuto sociale locale. Questa attività ha permesso di organizzare le derrate alimentari in modo sistematico, facilitando una distribuzione più efficace e rapida a chi ne ha bisogno. (Gaeta.it)

Emporio "Uié da magne" - un sostegno per 40 famiglie. Al supermercato scatta la raccolta alimentare - Si svolgerà nella giornata di sabato, 12 ottobre, presso la Coop nella galleria la Fornace di Santarcangelo di Romagna, una speciale raccolta di prodotti alimentari e per l'igiene della casa e della persona. In questo momento in cui c'è sempre più solitudine, sono importanti queste iniziative di. . (Riminitoday.it)

Raccolta alimentare in 120 punti vendita - L’organizzazione è quella della filiera corta: i prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in poco tempo sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà. . Torna domani, in oltre 120 punti vendita Unicoop Firenze, la raccolta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si ... (Lanazione.it)