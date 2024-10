Percorsi tra teatro e letteratura per educare gli studenti alla cultura di genere (Di martedì 15 ottobre 2024) Il teatro e la letteratura per educare le giovani generazioni alla cultura di genere. L’associazione culturale Noidellescarpediverse ha rinnovato la collaborazione con il Pronto Donna - Centro Antiviolenza con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri in scuole di diverso grado del Arezzonotizie.it - Percorsi tra teatro e letteratura per educare gli studenti alla cultura di genere Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile laperle giovani generazionidi. L’associazionele Noidellescarpediverse ha rinnovato la collaborazione con il Pronto Donna - Centro Antiviolenza con l’obiettivo di promuovere una serie di incontri in scuole di diverso grado del

Il percorso, inserito all'interno del progetto "La violenza non ha età" sostenuto dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo, prenderà il via da mercoledì 16 ottobre con il primo appuntamento rivolto ai bambini e alle bambine della primaria della Chiassa Superiore. L'evento sarà arricchito da un intermezzo teatrale curato da Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani che, tra ...

