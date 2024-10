Lopinionista.it - Per Corrado Oddi un Autunno tra teatro, letteratura, musica e cinema

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’attore, che presto sarà in tv tra i testimonial di uno spot di un noto brand, in arrivo due eventi a Napoli e un film da protagonista ROMA – L’attoresi prepara a vivere unintenso, con una serie di eventi di grande prestigio che lo vedranno protagonista tra, televisione e. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 27 novembre a Napoli, dovesarà ospite d’onore alla cerimonia di premiazione della XXVI edizione del prestigioso Concorso Letterario “Una piazza, un racconto”. La serata, che si terrà alle ore 20.30 presso la Chiesa Luterana, vedrà l’attore impegnato nella lettura di alcuni estratti delle opere in concorso, con l’accompagnamentole del Maestro Gabriele Pezone, che eseguirà brani al pianoforte ispirati alle suggestioni narrative dei racconti.