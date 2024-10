P. Diddy, la situazione peggiora di giorno in giorno: arrivano ben sei nuove denunce (Di martedì 15 ottobre 2024) La situazione di P. Diddy si aggrava ogni giorno di più; dopo le dichiarazioni delle fonti vicine a Justin Bieber, arrivano altre sei denunce contro il noto producer. In questi giorni, la Procura di New York ha raccolto altre testimonianze di persone che avrebbero deciso di esporsi denunciando il rapper. Si tratta di quattro uomini e due donne; tutte le persone coinvolte accusano Sean Combs, vero nome di P. Diddy, di aggressioni, minacce, violenze di ogni tipo e – soprattutto – abuso su minori. Fra le persone che hanno scelto di querelare il rapper, inoltre, appare un ragazzo che all’epoca dei fatti non era ancora maggiorenne. Quest’ultimo avrebbe subìto violenze di ogni tipo proprio da parte di P. Diddy, durante una festa negli Hamptons. Donnapop.it - P. Diddy, la situazione peggiora di giorno in giorno: arrivano ben sei nuove denunce Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladi P.si aggrava ognidi più; dopo le dichiarazioni delle fonti vicine a Justin Bieber,altre seicontro il noto producer. In questi giorni, la Procura di New York ha raccolto altre testimonianze di persone che avrebbero deciso di esporsi denunciando il rapper. Si tratta di quattro uomini e due donne; tutte le persone coinvolte accusano Sean Combs, vero nome di P., di aggressioni, minacce, violenze di ogni tipo e – soprattutto – abuso su minori. Fra le persone che hanno scelto di querelare il rapper, inoltre, appare un ragazzo che all’epoca dei fatti non era ancora maggiorenne. Quest’ultimo avrebbe subìto violenze di ogni tipo proprio da parte di P., durante una festa negli Hamptons.

