Nations League 2024/25: tabellone e accoppiamenti quarti di finale (Di martedì 15 ottobre 2024) Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Uefa Nations League 2024/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito il tabellone dei quarti di finale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ile glideididella Uefa/25. La fase a gironi della competizione terminerà con le ultime gare nella pausa nazionali di novembre, mentre la fase ad eliminazione diretta prenderà il via a metà marzo (andata il 20 e ritorno il 25 marzo). Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno aidicon gare di andata e ritorno, e chi passerà il turno otterrà il pass per le finals a quattro squadre. Gliverranno sorteggiati il 22 novembre, con le prime classificate di ognuno dei quattro gironi che incontreranno una seconda. Di seguito ildeidi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formazioni ufficiali Polonia-Croazia : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Polonia-Croazia, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Non partiranno però affatto spacciati Lewandowski e compagni, determinati a tornare alla vittoria e a regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. (Sportface.it)

Nations League 2024/2025 - tutte le squadre qualificate ai quarti di finale - Dopo una fase a gironi caratterizzata da grandi emozioni e partite spettacolari, la competizione continentale è pronta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta. Le semifinali, invece, andranno in scena il 4 e il 5 giugno 2025, con la finale fissata per 8 giugno, stesso giorno della sfida per il terzo posto. (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Svizzera-Danimarca : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Svizzera-Danimarca, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Secondo i bookies saranno proprio gli elvetici a scendere in campo con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare Eriksen e compagni. . Zero punti in tre giornate per i ragazzi di Yakin, che rischiano seriamente di retrocedere in Lega B. (Sportface.it)