Napoli, nel report Aci-Istat aumentano gli incidenti stradali: ma diminuiscono le morti (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato appena diffuso dagli uffici dell?Aci di Napoli un accurato documento che approfondisce i dati sull?incidentistica stradale nel 2023, sia nel capoluogo che nella provincia Ilmattino.it - Napoli, nel report Aci-Istat aumentano gli incidenti stradali: ma diminuiscono le morti Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato appena diffuso dagli uffici dell?Aci diun accurato documento che approfondisce i dati sull?stica stradale nel 2023, sia nel capoluogo che nella provincia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metà delle operazioni finanziarie a Napoli sono gestite dalla camorra : il report - Sempre più operazioni sospette, in banca, accostabili a organizzazioni criminali: nel 2023 in tutto il Paese sono state più di 53mila. È quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Unimpresa, secondo cui c'è un'esplosione dell'infiltrazione mafiosa nell'economia reale e nella finanza... (Napolitoday.it)

Report scuole Legambiente - allarme Napoli : “Niente monitoraggi amianto” - Il progetto di Napoli ha coinvolto anche famiglie e cittadini per promuovere senso di cura, appartenenza e consapevolezza delle potenzialità presenti anche in termini lavorativi. Forcella però esprime “anche tanta cultura materiale e immateriale; con il suo Patrimonio di Beni Culturali e sociali racconta la storia della città, dalle sue origini all’irrequieto presente”. (Anteprima24.it)

Napoli - il report sulle condizioni di Meret - Possibile che il calciatore azzurro rientra per la fine di ottobre, in tempo per il big match contro il Milan. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”. (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie in casa Napoli sul fronte Meret. . it: Notizie dallo Sport Italiano. Fantacalcio. (Seriea24.it)