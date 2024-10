Muore schiacciato da una lavatrice che stava spostando con un amico (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Offre il proprio aiuto a un amico per spostare alcuni arredi ma una lavatrice gli finisce addosso provocandone la morte due giorni dopo il ricovero in ospedale. I carabinieri della stazione di Cagnano Amiterno (L'Aquila) su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Ugo Timpano, stanno cercando di fare chiarezza su una morte improvvisa quanto assurda. A perdere la vita Pierfrancesco Cimini, 66 anni, di Cagnano Amiterno. Secondo le prime informazioni, l'uomo, molto conosciuto e stimato in paese, aveva di buon grado accettato di aiutare un anziano amico, non si sa se in un trasloco o nel semplice spostamento di una lavatrice. Fatto sta che l'elettrodomestico è caduto addosso a Cimini, causandogli gravi traumi da schiacciamento, soprattutto sulla parte superiore del busto. Agi.it - Muore schiacciato da una lavatrice che stava spostando con un amico Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Offre il proprio aiuto a unper spostare alcuni arredi ma una lavatrice gli finisce addosso provocandone la morte due giorni dopo il ricovero in ospedale. I carabinieri della stazione di Cagnano Amiterno (L'Aquila) su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Ugo Timpano, stanno cercando di fare chiarezza su una morte improvvisa quanto assurda. A perdere la vita Pierfrancesco Cimini, 66 anni, di Cagnano Amiterno. Secondo le prime informazioni, l'uomo, molto conosciuto e stimato in paese, aveva di buon grado accettato di aiutare un anziano, non si sa se in un trasloco o nel semplice spostamento di una lavatrice. Fatto sta che l'elettrodomestico è caduto addosso a Cimini, causandogli gravi traumi da schiacciamento, soprattutto sulla parte superiore del busto.

