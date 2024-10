Motociclismo, settima piazza per Dalla Porta: il “sogno mondiale” si complica (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 - Se avesse potuto correre in Portogallo, la scorsa estate, con tutta probabilità oggi sarebbe in testa al mondiale “Stock”. Ma in quell'occasione Lorenzo Dalla Porta dovette rinunciare alla corsa a causa della concomitanza con una tappa del Campionato Italiano Velocità e dovrà quindi gettare ulteriormente il cuore oltre l'ostacolo per laurearsi campione, conscio del fatto che nemmeno una vittoria potrebbe bastare il mese prossimo. Nel corso dell'ultimo gran premio disputato un paio di giorni fa ad Alcaniz ha avuto qualche problema di troppo con le gomme e non è riuscito ad andare oltre la settima piazza, salendo comunque a quota 86 punti in classifica. “Gomma “distrutta” in quattro giri – ha commentato – purtroppo più di un settimo posto non siamo riusciti a fare. Ringrazio comunque il mio team. Sport.quotidiano.net - Motociclismo, settima piazza per Dalla Porta: il “sogno mondiale” si complica Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 - Se avesse potuto correre in Portogallo, la scorsa estate, con tutta probabilità oggi sarebbe in testa al“Stock”. Ma in quell'occasione Lorenzodovette rinunciare alla corsa a causa della concomitanza con una tappa del Campionato Italiano Velocità e dovrà quindi gettare ulteriormente il cuore oltre l'ostacolo per laurearsi campione, conscio del fatto che nemmeno una vittoria potrebbe bastare il mese prossimo. Nel corso dell'ultimo gran premio disputato un paio di giorni fa ad Alcaniz ha avuto qualche problema di troppo con le gomme e non è riuscito ad andare oltre la, salendo comunque a quota 86 punti in classifica. “Gomma “distrutta” in quattro giri – ha commentato – purtroppo più di un settimo posto non siamo riusciti a fare. Ringrazio comunque il mio team.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata mondiale della salute mentale - sempre più giovanissimi soffrono di problemi psichici : “Boom di violenza filiale e comportamenti aggressivi contro i genitori” - Lo psicologo di base, proposta condivisa in Parlamento da tutte le forze politiche ma ancora senza finanziamenti del Governo, servirebbe a rendere possibile un’azione di risposta precoce. I genitori in tutto questo devono di dire ai ragazzi che ci sono, in modo discreto ma concreto, dando loro un concreto sostegno emotivo e valoriale”. (Ilfattoquotidiano.it)

"L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo" - al via la campagna per Giornata mondiale della vista - ‘L’istinto ci porta a proteggere gli occhi. La prevenzione ci aiuta a farlo’. È lo slogan della ‘Giornata mondiale della vista’, che si svolge giovedì 10 ottobre, un appuntamento istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione delle malattie oculari. In Italia... (Messinatoday.it)

Tiro a segno : a lima sul podio la portacolori di via agucchi. Magnani sulle orme di Maldini : argento mondiale juniores - E’ sempre il Tiro a Segno di Bologna a dimostrare la sua grandezza. Dopo l’argento olimpico conquistato da Federico Nilo Maldini, che nel poligono di via Agucchi è cresciuto, ecco un altro sigillo in occasione del campionati del mondo juniores, in programma a Lima (Perù). Grazie alle sue doti, un’altra medaglia d’argento, in questo caso mondiale, prende la strada delle Due Torri. (Sport.quotidiano.net)