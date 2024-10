Quotidiano.net - Misteriosi droni sorvolarono per 17 giorni la base Usa di Langley. Un anno dopo il giallo resta

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Un mistero avvolge lamilitare di, in Virginia. Esattamente unfa e per ben 17, una non identificata flotta diha sorvolato laÂmilitare, uno degli spazi aerei più delicati perché in una zona ad alta concentrazione di strutture sensibili per la sicurezza nazionale Usa. E il mistero non è stato ancora svelato.voli notturni sullaGli oscuri voli notturni inquietarono il Pentagono e anche Joe Biden e l'Fbi furono interpellati sul da farsi, nel tentativo di capire se cosa si trovassero davanti: innocuiamatoriali o pericolosi Uav spia di Cina o Russia. Si pensò di ricorrere alla forza e distruggerli, ma la legge federale vieta che siano abbattutivicino alle basi militari se non rappresentano un problema di sicurezza.