Ong>Giorgia

Ong>Meloni

Ong>contro

Ong>Giorgia

Ong>Linardi

Ong>contro

Ong>Italia

Liberoquotidiano.it - Meloni difende l'Italia contro Giorgia Linardi e le Ong? E Schlein perde il controllo: "Fai la bulla" | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La colpa diOng>Ong>? Aver difeso il governoOng> gli attacchi di Sea Watch e la sua portavoceOng>Ong>. E da Ellye dal Pd, come un riflesso pavloviano, partono parole rabbioseOng> la premier.  "Considero vergognoso che l'organizzazione non governativa Sea Watch definisca le guardie costiere 'i veri trafficanti di uomini', volendo delegittimare tutte quelle degli Stati del nord Africa, e magari anche quellaOng>na, in modo da dare via libera agli scafisti che questadescrive invece come innocenti, che si sarebbero ritrovati casualmente a guidare imbarcazioni piene di immigrati illegali. Sono dichiarazioni indegne, che gettano la maschera sul ruolo giocato da alcunee sulle responsabilità di chi le finanzia", sono le due parole del presidente del Consiglio durante le comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.