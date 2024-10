Nerdpool.it - Megalopolis: La recensione

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel 2012, negli Stati Uniti d’America veniva importato illegalmente Propaganda, film politicizzato della Corea del Nord, utilizzato per mostrare al popolo le nefandezze dell’Occidente, corrotto dal consumismo e dai beni materiali. Guardando quelle immagini, gli spettatori erano disturbati dall’orrore esagerato narrato in quella rappresentazione distorta, in cui il governo veniva accusato di bombardare il popolo con beni di consumo, lusso, modelle in Senza veli, divertimento e odi all’individualismo al fine di controllarlo. Ma ecco, il bello viene ora: Propaganda non è davvero un film nordcoreano, e non è stato importato illegalmente: è in realtà un documentario e una reale indagine critica sulla cultura americana, svolta nel corso di dieci anni dal regista neo zelandese Slavko Martinov.