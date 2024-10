Medio Oriente, Israele pone ultimatum a Hezbollah (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul fronte militare, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno avviato una nuova strategia per affrontare la minaccia rappresentata dai droni di Hezbollah L'articolo Medio Oriente, Israele pone ultimatum a Hezbollah proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Medio Oriente, Israele pone ultimatum a Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sul fronte militare, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno avviato una nuova strategia per affrontare la minaccia rappresentata dai droni diL'articoloproviene da Il Difforme.

Medioriente : Wp - attacco Israele all’Iran prima delle elezioni Usa - “Sarà una di una serie di risposte”, ha detto la fonte, sottolineando che una mancanza di azione potrebbe essere interpretata dall’Iran come un segno di debolezza di Tel Aviv e dei suoi alleati. Milano, 15 ott. . Lo ha detto un funzionario a conoscenza della questione al Washington Post. (LaPresse) – L’attacco israeliano all’Iran dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni del 5 novembre negli ... (Lapresse.it)

Medio oriente - Unifil - migranti. Le comunicazioni di Meloni in vista del Consiglio europeo - Un progetto svolto sinergia con il presidente albanese Edi Rama, sostiene Meloni, ma che le opposizioni continuano a criticare. Giornata parlamentare per Giorgia Meloni quella di oggi. Tre saranno i temi principali dell'agenda Meloni: situazione in medio oriente (dopo il Consiglio europeo, la presidente del Consiglio dovrebbe andare in quella regione a prova dell’impegno dell’Italia nella ... (Ilfoglio.it)

Medioriente - Israele : “Unifil scudo di Hezbollah” - Alta tensione con Unifil Sul fronte libanese rimane alta anche la tensione con l’Unifil. Samer Abu-Daqa, questo il suo nome, era tra coloro che avevano pianificato l’infiltrazione in Israele il 7 ottobre 2023 con parapendio e droni. I ministri degli Esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito, dal canto loro, hanno risposto con una nota congiunta dove hanno chiesto a Israele di “terminare ... (Lapresse.it)