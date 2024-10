Manovra, tagli del 5% alle spese dei ministeri. Tajani: verso un contributo di 3-4 miliardi dalle banche (Di martedì 15 ottobre 2024) Dovrebbero essere del 5% i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima Manovra, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi . Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20. "Non ci saranno tasse", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a chi chiedeva se fosse risolta la questione Feedpress.me - Manovra, tagli del 5% alle spese dei ministeri. Tajani: verso un contributo di 3-4 miliardi dalle banche Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Dovrebbero essere del 5% ideiprevisti con la prossima, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera20. "Non ci saranno tasse", ha detto il vicepremier Antonioa chi chiedeva se fosse risolta la questione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stipendi - dall'Irpef al taglio del cuneo cosa cambia con la Manovra 2024. Le simulazioni e gli importi - Con la prossima legge di Bilancio il governo confermerà il taglio del cuneo fiscale e la rimodulazione dell'Irpef per il 2025. In questo modo, soprattutto chi guadagna fino a 35mila euro... (Ilmessaggero.it)

Manovra - verso tagli 5% spese ministeri - "Non ci saranno nuove tasse". Inoltre si va verso un aumento delle pensioni minime, della stessa entità di quello previsto lo scorso anno. Sul tavolo la Manovra e il decreto fiscale. Sono ancora in corso le limature dei testi. 20 Attesa per stasera alle 20 la riunione del Consiglio dei ministri. 16. (Televideo.rai.it)

Verso tagli del 5% alle spese dei ministeri in manovra - Dovrebbero essere del "5%" i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20. (Quotidiano.net)