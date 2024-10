L'ottobrata ha le ore contate: da metà settimana peggiora su Bari e provincia. In arrivo piogge e temporali (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ottobrata, caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature miti, ha le ore contate su Bari e provincia. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com è in arrivo un peggioramento delle condizioni a partire da metà settimana.In particolare, vi saranno nubi in parziale aumento tra mercoledì e giovedì Baritoday.it - L'ottobrata ha le ore contate: da metà settimana peggiora su Bari e provincia. In arrivo piogge e temporali Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L', caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature miti, ha le oresu. Secondo gli esperti di 3bMeteo.com è inunmento delle condizioni a partire da.In particolare, vi saranno nubi in parziale aumento tra mercoledì e giovedì

