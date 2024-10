LIVE Italia-Irlanda, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: CT Nunziata cambia diverse pedine (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Irlanda, ultimo match del girone A valevole per le Qualificazioni all’Europeo Under 21 2025. Diramate le formazioni ufficiali, non mancano le sorprese specialmente tra gli azzurri. Italia (4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi; Gnonto, Pio Esposito. All.Nunziata. Irlanda (5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Moran, Adeeko, Healy; Arsmstrong, Kenny. All.Crawford. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo incontro del girone A di qualificazione agli Europei Under 21 2025 tra Italia ed Irlanda. Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: CT Nunziata cambia diverse pedine Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:27 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di, ultimo match del girone A valevole per leall’Europeo Under 21 2025. Diramate le formazioni ufficiali, non mancano le sorprese specialmente tra gli azzurri.(4-3-1-2): Desplanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi; Gnonto, Pio Esposito. All.(5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Moran, Adeeko, Healy; Arsmstrong, Kenny. All.Crawford. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultimo incontro del girone A di qualificazione agliUnder 21 2025 traed

