L'avvocata D'Agostino: «Per i reati sessuali garantismo a senso unico, selettivo e maschilista» (Di martedì 15 ottobre 2024) «In Italia abbiamo delle usanze molto particolari per quanto riguarda i reati e il lavoro. E se il calcio è un lavoro, visto che stiamo parlando di professionisti, è evidente che ci sono regole diverse. Pensiamo se una cosa di questo genere succede a un lavoratore qualunque, cosa succederebbe Padovaoggi.it - L'avvocata D'Agostino: «Per i reati sessuali garantismo a senso unico, selettivo e maschilista» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «In Italia abbiamo delle usanze molto particolari per quanto riguarda ie il lavoro. E se il calcio è un lavoro, visto che stiamo parlando di professionisti, è evidente che ci sono regole diverse. Pensiamo se una cosa di questo genere succede a un lavoratore qualunque, cosa succederebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al lavoro con… Virginia Sommadossi - direttrice creativa di Centrale Fies - iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al lavoro con… Virginia Sommadossi, direttrice creativa di Centrale Fies sembra essere il primo su iO Donna. In qualsiasi stagione dormo con le finestre aperte: mi piace che entrino l’aria, la Luna, le voci…». Virginia Sommadossi. Siamo stati fra gli sperimentatori di ogni forma di linguaggio inclusivo: non dobbiamo immaginare lo schwa (il segno ... (Iodonna.it)

Per i bimbi di Lagomaggio parte “Fuori classe” - tempo pieno creativo per conciliare vita e lavoro - Saranno 33 le bimbe e i bimbi “fuori classe” della scuola primaria di Lagomaggio. Per loro tutto è pronto per avviare il progetto sperimentale che si aggiunge alle giornate già previste dall'offerta educativa, con altre di permanenza a scuola nel pomeriggio, comprensive di mensa scolastica e... (Riminitoday.it)

VIDEO | L'hub per dare lavoro ai laureati in Ingegneria diventa realtà : "Così fermiamo la fuga dei cervelli" - La firma dell’accordo, siglato un anno fa, per realizzare un luogo in cui ricerca e sperimentazione, alta formazione e innovazione tecnologica potessero dialogare in un ecosistema virtuoso oggi si concretizza nella nascita di una sede operativa che da un lato offre a giovani laureati nuove... (Palermotoday.it)