Lavoro Tenerini Fi | Difficoltà a incrociare domanda-offerta superabile con formazione

Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Un grande problema che sta riscontrando oggi il mercato del Lavoro in Italia è quello dell'incrocio tra domanda e offerta, e soprattutto dell'incrocio tra domanda qualificata e offerta qualificata. E' chiaro che tutto passa dalla formazione, che deve essere di qualità, adeguata, flessibile e più attenta e vicina a quelle che sono le nuove frontiere del Lavoro e le professioni del futuro. Penso ad esempio alle professioni legate alla digitalizzazione, all'automazione e all'intelligenza artificiale". Così Chiara Tenerini, capogruppo Forza Italia in Commissione Lavoro della Camera, intervenendo a margine dell'evento 'Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica', organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia e tenutosi presso l'Istituto Luigi Sturzo di Roma.

